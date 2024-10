Serie A protagonista a “Leaders Week London”. Presenti Materazzi e Zola

La Lega Serie A ha partecipato alla due giorni di " Leaders Week London ", uno dei principali appuntamenti al mondo nei settori del marketing e dello sport-business. Si è svolto il 16 e il 17 ottobre nell’iconica cornice del Twickenham Stadium di Londra. Presenti all’evento anche due Ambassador di Lega Serie A, Marco Materazzi e Gianfranco Zola , protagonisti di un Meet&Greet e di una conferenza stampa insieme al Direttore Michele Ciccarese dal titolo: “A Symphony of Calcio: The Serie A Journey through Passion, Innovation, and Made In Italy”.

L'ex difensore dell'Inter, sul calcio italiano, ha detto: «Stiamo crescendo velocemente, abbiamo molte strutture in Italia per far crescere i nostri giovani e tante realtà in grande espansione. È importante lavorare come team, andando tutti nella stessa direzione e facendo del nostro meglio per lo sviluppo del calcio italiano. Tanto è già stato fatto, come avete avuto modo di vedere, ma si può ancora crescere e siamo pronti alle sfide future”.