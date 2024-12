Serie A, fissata la seconda assemblea per l’elezione del presidente

Dopo la fumata grigia del 9 dicembre nuovo incontro dei club in Lega Calcio per il rinnovo delle cariche

È stata convocata la seconda Assemblea Elettiva della Lega Nazionale Professionisti di Serie A. Dopo la fumata grigia del 9 dicembre si torna a votare per eleggere il presidente di Lega e non solo. Tra gli argomenti all'ordine del giorno ci sono - oltre alla modifica dello statuto - anche l'Elezione dell’Amministratore Delegato della Lega, l'Elezione di un Consigliere di Lega indipendente; L'Elezione di altri quattro Consiglieri di Lega; l'Elezione del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti della Lega, dei due Componenti effettivi e dei due Componenti supplenti. E poi c'è ancora la Nomina dell’Organismo di Vigilanza e l'Indicazione di tre Consiglieri Federali in rappresentanza della Lega.