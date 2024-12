Solo due voti per De Siervo e per il resto 16 schede bianche nel giorno delle elezioni della Lega Calcio

Fumata grigia per l'elezione a nuovo presidente della Serie A e fumata grigia anche per il nuovo amministratore delegato della Lega Calcio. In particolare, due voti sono andati per la rielezione dell'attuale ad Luigi De Siervo, con 16 schede bianche, una scheda nulla e un voto per Beretta.