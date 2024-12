Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il grande favorito è Ezio Simonelli e "tutto lascia credere che possa essere già eletto alla prima tornata. A sostenerlo, infatti, ci sarebbe una quindicina di club: uno in più, quindi, rispetto alla maggioranza qualificata necessaria per le prime due Assemblee elettive. Di conseguenza, resterebbero 5 le società contrarie, vale a dire Lazio, Napoli, Lecce, Empoli e Verona. A dimostrazione di come gli equilibri all’interno della Lega siano ora completamente ribaltati, con Inter e Juve a tirare le fila", commenta il CorSport in vista delle elezioni del 9 dicembre.

"E Casini? Possibile che, non avendo scadenze da rispettare in quanto presidente in carica né l’esigenza di formalizzare una decisione, aspetti fino all’ultimo per decidere se ricandidarsi anche formalmente. In ogni caso, i numeri non sono dalla sua parte e non sarebbe così sorprendente, anzi, se Simonelli si ritrovasse ad essere il candidato unico", la chiosa del quotidiano.