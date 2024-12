«Cloudflare è stata anche obbligata a comunicare tutti i nomi di chi ha sfruttato le trasmissioni delle IPTV pirata per vedere le partite senza pagare, lasciando tracce indelebili nella rete dei propri indirizzi IP. Siamo arrivati a un punto di svolta decisivo. Non solo i fornitori di servizi di accesso alla rete sono stati condannati per aver veicolato contenuti illeciti, ma anche l'utilizzatore finale, ora individuato facilmente, sarà perseguito a norma di legge. L'utilizzo delle piattaforme pirata non è solo un atto illegale. È un attentato al lavoro di migliaia di persone oneste, chi sceglie questa strada uccide il futuro del calcio e dello sport. Non possiamo accettare che sia distrutto ciò che amiamo», ha aggiunto l'ad che ieri ha ricevuto solo un voto nella giornata in cui è stata rinnovata la carica di presidente di Lega. Per eleggere il nuovo ad, il 10 gennaio basteranno 11 voti.