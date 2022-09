Inter Women, Bonetti: “Siamo sul pezzo da inizio anno, avanti così. Il gol…”

Protagonista del match contro la Sampdoria con il gol, su rigore, che ha sbloccato il match, Tatiana Bonetti ha parlato così ai microfoni di Inter TV: "Era una partita importante, sapevamo che ci avrebbe permesso di mantenere la striscia di risultati positivi, siamo venute cariche. Ci siamo allenate bene in settimana, siamo concentrate e sul pezzo da inizio stagione, sono contento della mia squadra. Abbiamo fatto una grande partita, sono contenta per il gol ma anche per aver dato il via ad un risultato importante, speriamo di continuare così"