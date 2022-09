Sampdoria battuta 2-0, l’Inter Women prima in classifica: gol di Bonetti e Chawinga

Grande vittoria per l'Inter Women. Le ragazze di Guarino battono 2-0 la Sampdoria e volano in testa alla classifica

Grande vittoria per l'Inter Women. Le ragazze di Guarino battono 2-0 la Sampdoria e volano in testa alla classifica con 10 punti dopo le prime 4 giornate. Il match resta in equilibrio fino all'ora di gioco quando Bonetti sblocca la partita su rigore al 62' e un minuto dopo ci pensa Chawinga a raddoppiare e chiudere i conti. L'Inter vola al primo posto con 10 punti davanti al trittico composto da Roma, Fiorentina e Sampdoria a quota 9.