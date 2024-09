L'attaccante nerazzurra ha parlato della sfida contro il Napoli vinta in rimonta 4 a 1 e della prossima gara, quella contro le ragazze del Milan

L'Inter Women ha vinto contro il Napoli per 4 a 1 e alla fine della partita Michela Cambiaghi, attaccante nerazzurra, ha parlato ai microfoni di Inter TV. «Reazione importante? Molto importante perché non siamo riuscite a trovare l primo gol e loro erano chiuse. alla fine del primo tempo siamo andate in svantaggio, è stato fondamentale reagire il gol incassato e vincere la partita», ha detto della gara di oggi.