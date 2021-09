Inter, Chivu: “La squadra deve uscire dal Settore Giovanile con la mentalità vincente”

Ai microfoni di Inter Tv, l'allenatore nerazzurro commenta il pareggio contro la Fiorentina

Finisce 3-3 tra Inter e Fiorentina , sfida valida per la 2^ giornata del campionato Primavera 1 TIMVision. Al termine della gara Christian Chivu ha commentato la gara ai microfoni di Inter Tv: "Penso che nel Settore Giovanile ci possano stare risultati di questo tipo, perché l'atteggiamento deve essere quello di provare sempre a giocare e a vincere. Si poteva vincere o perdere, alla fine siamo stati bravi a pareggiarla con un gol per certi versi anche fortunoso".

"La squadra deve uscire dal Settore Giovanile con la mentalità vincente, ad inizio secondo tempo abbiamo pensato troppo a difendere il risultato. L'atteggiamento non deve essere passivo, dobbiamo migliorare soprattutto su questo. Bisogna avere coraggio di giocare e sbagliare una giocata qualche volta. Dopo la sosta per le nazionali non era facile, l'importante è mantenere sempre la voglia di vincere. Il processo di miglioramento passa anche dalle sfide europee, quella contro il Real Madrid sarà una sfida molto stimolante".