Femminile – Le formazioni ufficiali di Como-Inter Women: le scelte di Guarino

Ecco le scelte ufficiali di Marco Bruzzano e Rita Guarino per il match tra Como e Inter Women, match valido per la 6° giornata

Le nerazzurre di coach Rita Guarino, dopo la sosta per le nazionali, tornano in campo per affrontare in trasferta il Como nella sfida valida per la 6ª giornata della Serie A femminile eBay 2023/24 con calcio d'inizio alle ore 18:00.