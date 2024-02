COPPA ITALIA – Femminile, Fiorentina-Inter: ecco le formazioni ufficiali

Dopo il pareggio in rimonta per 2-2 nella gara d'andata, l'Inter di coach Rita Guarino è pronta a scendere in campo contro la Fiorentina

Dopo il pareggio in rimonta per 2-2 nella gara d'andata, l'Inter di coach Rita Guarino è pronta a scendere in campo nel match di ritorno dei quarti di finale della Coppa Italia femminile contro la Fiorentina. Il calcio d'inizio della sfida è in programma alle ore 15:00 allo stadio "Curva Fiesole" del Viola Park e sarà trasmessa in diretta sul canale YouTube della FIGC Calcio Femminile.