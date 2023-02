FCIN1908 / Inter Primavera, Filip Stankovic tra gli spettatori: il motivo

Il portiere di proprietà del club nerazzurro è tornato in Italia dopo aver ricevuto l'ok del Volendam, club in cui gioca in prestito

Alessandro De Felice

L'Inter Primavera accede alla semifinale di Coppa Italia. I nerazzurri di Cristian Chivu supera 2-1 i pari età della Sampdoria e vola tra le prime quattro.

Proprio come in occasione della sfida di domenica contro il Torino, ad assistere alla sfida tra l'Inter e i blucerchiati c'era anche Filip Stankovic. Il figlio dell'ex centrocampista dell'Inter e ora alla Sampdoria è tornato in Italia e ha visto dal vivo il gol del fratello Aleksandar, autore del momentaneo 2-0, con tanto di abbraccio dopo la rete.

Secondo quanto appreso da FCINTER1908, l'Inter e il Volendam, club in cui milita ora in prestito, hanno raggiunto un accordo per il rientro anticipato del portiere in seguito ad un problema al braccio rimediato nei giorni scorsi.

L'infortunio dell'estremo difensore sarà valutato dall'Inter per capire l'entità e i tempi di recupero.