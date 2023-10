Femminile – Coppa Italia, le formazioni ufficiali di Lazio-Inter

Inizia l'avventura nella Coppa Italia 2023/24 per l'Inter di coach Rita Guarino. Le nerazzurre affrontano la Lazio in trasferta, nel match valido per gli ottavi di finale, in gara secca. Il calcio d'inizio è fissato per le ore 15:00. Ecco le scelte ufficiali di Gianluca Grassadonia e Rita Guarino: