Inter femminile, vittoria e omaggio a Ilaria Mauro. Guarino: “Pagina importante”

L'allenatrice nerazzurra ha twittato sulla vittoria contro la Lazio e sulla bomber che ha deciso di ritirarsi

Ilaria Mauro ha deciso di lasciare il calcio giocato. Ha annunciato il ritiro qualche giorno fa. L'ormai ex attaccante dell'Inter è stata omaggiata oggi, prima della vittoria contro la Lazio finita 1-0 per le nerazzurre. L'allenatrice, Rita Guarino, sui social, ha twittato sui tre punti fatti dalle sue ragazze e sul ritiro della Mauro: "Primi tre punti in casa e un tributo speciale a una pagina importante del calcio".