Inter-Bayern, Chivu: “Questo è un gruppo forte. Tra il primo e il secondo tempo…”

Intervenuto ai microfoni dei cronisti presenti dopo la sfida di Youth League col Bayern Monaco, tra cui FcInter908, Cristian Chivu ha realizzato il gol del definitivo 2-2, ha parlato così della gara: "Abbiamo scelto di percorrere questa strada quest'anno con tre gruppi nuovi. Magari paghiamo nei risultati in questo momento perché abbiamo fatto una preparazione breve, non abbiamo avuto tempo di lavorare tanto. Questo tipo di partite servono a livello caratteriale e di fiducia per fare capire a loro che è un gruppo forte, che tecnicamente non è male. Bisogna magari tirare un po' di più il carattere e capire che una partita è fatta di dettagli. Siamo contenti perché finiamo o iniziamo la partita sempre con dei 2005 in campo e questo è importantissimo per il nostro Settore Giovanile che ha fatto questa scelta. Noi condividiamo questa scelta, a me fa piacere lavorare con i ragazzi giovani. Speriamo di farli crescere nella maniera più giusta possibile che poi gli servirà per il futuro".