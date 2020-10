Serie A Femminile – L’Inter cade nel derby: vince il Milan 4-1

Le ragazze di mister Sorbi escono sconfitte dal #DerbyMilano per 4-1. Per l’Inter, Gloria Marinelli firma il gol del momentaneo pareggio.

Le nerazzurre partono bene, pressando nella metà campo avversaria e trovando le incursioni di Merlo e Regazzoli, ma è il Milan a passare in vantaggio con Dowie. L’Inter reagisce subito e al minuto 7 trova il pareggio con un gran colpo di testa di Gloria Marinelli, su punizione di Regazzoli. Occasione d’oro al 26′ per Marinelli che, a campo aperto, brucia in velocità Fusetti, ma nell’uno contro uno con Korenciova non inquadra lo specchio della porta. Le rossonere trovano il vantaggio con la doppietta di Dowie. Arriva il 3-1 con Giacinti da centro area.

Al rientro dagli spogliatoi è ancora il Milan a trovare il gol con Conc da fuori. Al ’14 Marinelli prova a riaprire la partita dal dischetto, ma Korenciova ci arriva. Le nerazzurre si fanno avanti con Alborghetti di testa, su punizione di Regazzoli, ma il pallone termina a lato. Il derby termina 4-1 per le rossonere.

(Inter.it)