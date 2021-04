Inter Femminile, niente finale di Coppa Italia: vince il Milan 4-2

Le nerazzurre escono sconfitte nella semifinale di ritorno di Coppa Italia. Per l'Inter in gol Gloria Marinelli e Caroline Møller

L'Inter di mister Sorbi non riesce a centrare la finale di Coppa Italia. Nel derby col Milan le nerazzurre escono sconfitte per 4-2. Questa la cronaca del match: "Il match inizia in modo scoppiettante con le nerazzurre che hanno subito una grande occasione con una combinazione di Marinelli-Møller, ma al 7' passa in vantaggio il Milan con Boquete. La spagnola trova l'imbucala al 14' e allunga le distanze per le rossonere. L'Inter si fa sotto al ventesimo con Marinelli, ma Korenciova manda in calcio d'angolo. Le nerazzurre ci riprovano allo scadere, ma il primo tempo termina con due reti di vantaggio per il Milan".