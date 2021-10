Inter Femminile, le convocate di Guarino per il recupero contro la Roma

Domani alle ore 14.30 le nerazzurre scendono in campo per il recupero della quarta giornata del campionato di Serie A Tim Vision

Domani alle ore 14.30 le nerazzurre scendono in campo per il recupero della quarta giornata del campionato di Serie A Tim Vision. Per la sfida contro la Roma, Rita Guarino ha convocato le seguenti giocatrici: