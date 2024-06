Inter Femminile, in cinque salutano: il comunicato del club nerazzurro

L’attaccante nell’avventura in nerazzurro ha dimostrato di avere caratteristiche straordinarie: tecnica, personalità e carisma. Saluta l’Inter Women anche Frederikke Thøgersen che lascia dopo una stagione e mezzo in cui ha totalizzato complessivamente 42 presenze, dimostrando di essere un'arma in più sulla fascia destra e mettendosi sempre a disposizione della squadra. Conclude l’esperienza in nerazzurro anche Andrine Tomter che saluta l'Inter dopo 1 stagione, in cui ha collezionato complessivamente 20 presenze dimostrando grande professionalità e determinazione. A Marta Pandini, Agnese Bonfantini, Tatiana Bonetti, Frederikke Thøgersen e Andrine Tomter va un ringraziamento speciale per quanto fatto in maglia nerazzurra da parte del Club.