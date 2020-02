Inter Primavera, Mulattieri: “Bravi a sbloccare la gara. Continuiamo su questa strada”

La tripletta di Mulattieri e le reti di Fonseca e Ntube regalano i tre punti all’Inter Primavera contro il Napoli. Al termine della gara, l’attaccante, autore di tre reti, ha parlato così della gara: “Sono molto contento per la tripletta, ma ancor di più per la vittoria della squadra. Siamo stati bravi a sbloccare subito la gara, non era facile visto il loro atteggiamento difensivo. Poi la gara si è fatta in discesa e il successo è meritato. Nelle scorse partite siamo stati spesso puniti alla prima occasione, adesso però ci stiamo riprendendo molto bene. Continuiamo su questa strada per ottenere tanti successi“.

(Inter.it)