Inter Primavera, Casadei show: 14 gol da centrocampista, in corsa per titolo di capocannoniere

Il giovane centrocampista nerazzurro sta trascinando l'Inter di Chivu in campionato

Vittoria con la Spal e vetta momentanea. Vola l'Inter di Christian Chivu che trova il tredicesimo risultato consecutivo battendo i ferraresi per 3-1. Il grande mattatore dell'incontro è stato Cesare Casadei. Il centrocampista nerazzurro, classe 2003, ha trascinato la squadra con una doppietta. Fin qui è stata una stagione da incorniciare per il giovane nerazzurro che in campionato è a quota 14 gol, a sole tre reti dalla vetta occupata dal centravanti del Napoli Ambrosino.