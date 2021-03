Inter Primavera, sfida ad ‘alta quota’ con la Sampdoria: obiettivo primo posto

Nel weekend, l'Inter Primavera di Armando Madonna sarà di scena a Bogliasco in casa della Sampdoria in una sfida d'alta classifica

Ultimo weekend per il campionato Primavera prima della sosta. Tra domani e domenica, prenderà il via il girone di ritorno. Come spiega La Gazzetta dello Sport, il match di cartello è senza dubbio quello che si gioca domani a Bogliasco tra la sorprendente Sampdoria di Tufano e l'Inter di Armando Madonna, scottata dall'eliminazione in Coppa Italia per mano della Lazio.