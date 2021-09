UFFICIALE – Inter, nuovo rinforzo per la Primavera: arriva Zuberek dalla Spal

La società nerazzurra ha annunciato il colpo in entrata dalla Spal. Confermata la nostra anticipazione sul baby attaccante polacco

Ora è ufficiale: Jan Zuberek è un nuovo giocatore dell’Inter. Lo ha comunicato la società nerazzurra, che ha annunciato tutti i colpi in entrata e in uscita definite nella sessione estiva del calciomercato per il settore giovanile. Confermata dunque l’anticipazione di Fcinter1908: l’attaccante polacco classe 2004 arriva dalla Spal e sarà un nuovo rinforzo per la Primavera nerazzurra.