Inter Primavera, Samaden: “Complimenti ai ragazzi. Lavoriamo nel modo giusto”

Le dichiarazioni del direttore del Settore Giovanile dell'Inter Roberto Samaden dopo la sfida della Primavera contro l'Atalanta

"Quello che si sta disputando è sicuramente un campionato anomalo, ma dobbiamo ringraziare chi ci ha permesso di poter tornare in campo in sicurezza. Ai ragazzi bisogna sicuramente fare i complimenti, non era facile ripartire a questi ritmi dopo mesi di inattività. Quando chiamati in causa hanno risposto tutti presenti dimostrando il loro valore. Oggi avevamo tanti assenti, ma nonostante questo abbiamo fatto una partita solida e lo spirito è stato da 10 e lode. Ho voluto complimentarmi personalmente con la squadra per la prestazione di sostanza. Tutti, dal primo all'ultimo, hanno dato il loro massimo. Per questo motivo va dato merito al mister e allo staff di aver lavorato in maniera ottima".