Inter, UFFICIALE: Vezzoni ceduto in prestito per una stagione alla Pro Patria

Il centrocampista argentino, classe 2001, lascia i nerazzurri: per lui prima esperienza tra i professionisti

Prima esperienza nel calcio professionistico per Franco Vezzoni: il centrocampista argentino, classe 2001, lascia l'Inter e approda in prestito per una stagione alla Pro Patria, formazione di Serie C. Questo il comunicato del club nerazzurro: