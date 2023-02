L’Inter Women batte la Fiorentina 3-1 e finisce la regular season al terzo posto

Bella vittoria dell'Inter Women che regola 3-1 la Fiorentina e chiude la regular season in terza posizione con 35 punti

Bella vittoria dell'Inter Women che regola 3-1 la Fiorentina e chiude la regular season in terza posizione con 35 punti, scavalcando proprio le toscane. La Fiorentina passa in vantaggio al 14' con Boquete ma Chawinga, al 24' e al 28', firma prima il pari e poi il gol che porta avanti le nerazzurre. Nel finale, all'86', ci pensa Alborghetti a chiudere il risultato per il definitivo 3-1.