Poule Scudetto, l’Inter Women vince 2-0 contro la Juventus

Grandissima gara dell’ Inter Women che batte 2-0 la Juventus in trasferta nella sesta giornata della Poule Scudetto. Le nerazzurre con questa importante vittoria hanno deciso il campionato: con la sconfitta delle bianconere la Roma è Campione d’Italia. La squadra di Rita Guarino ha disputato un match perfetto, andando in vantaggio di due reti già nel primo tempo grazie alle reti di Polli e Bugeja. Le nerazzurre vanno momentaneamente al quarto posto in classifica con 33 punti.

Il primo tempo vede l’Inter occupare bene il campo, senza particolari rischi. Nei primi dieci minuti non accade nulla. Le prime conclusioni sono di Bonansea e Magull, ma in entrambi i casi la palla finisce fuori bersaglio. Al 19’ la squadra di Guarino sblocca il match con una ripartenza letale: Magull dalla trequarti lancia in profondità Bonfantini, la quale serve Polli che a tu per tu con il portiere bianconero non sbaglia. La Juve risponde con Bonansea che tira troppo centrale senza impensierire Cetinja. A metà tempo Milinkovic dal limite carica e conclude, ma la conclusione viene smorzata. La Juventus cerca di alzare i ritmi e sfiora il pareggio con un chirurgico tentativo di Girelli, fuori di pochi centimetri. A un minuto dalla fine della prima frazione di gioco Bugeja dal limite raccoglie un cross basso dalla sinistra e con un preciso piattone trafigge il portiere bianconero trovano il gol del 2-0.