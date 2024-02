La squadra di mister Guarino ha tentato di rimontare e ha creato diverse occasioni ma non è bastato

Entrambi arrivati nel primo tempo i gol della formazione bianconera: due a zero dopo 13 minuti e due gol segnati entrambi di Echegini, entrambi su assist di Gerbino che è riuscita a pennellare per la compagna a pochi passi dal portiere interista. Le nerazzurre hanno provato a reagire prima con Csiszar e poi con Serturini ma non è bastato. Nel secondo tempo il capitano dell'Inter, Alborghetti, ha provato a concludere da fuori area ma la palla è finita fuori. Due pericoli ancora sono arrivati dai piedi di Serturini. E poi Cambiaghi di testa al 77esimo e ancora, nei minuti di recupero, il tentativo di Milinkovic respinto dalla difesa bianconera che è riuscita a tenere il risultato del primo quarto d'ora fino a fine gara.