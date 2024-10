Gouthia Karchouni ha segnato su calcio di rigore il gol che ha permesso all'Inter Women di evitare la sconfitta interna contro la Roma. La centrocampista nerazzurra ha commentato così ai microfoni di Inter TVl'1-1 contro le campionesse d'Italia in carica: "Aspettavo questo momento da 10 mesi, sono molto felice. Mi fa molto piacere, vuol dire che durante l'infortunio ho lavorato molto bene per rientrare con la squadra in una partita così difficile. Provo molta gioia.