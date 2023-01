Inter Women, la gioia della Guarino: “Volevamo fortemente battere il Milan”

Sorride Rita Guarino e non potrebbe essere altrimenti. Inter Women ha battuto 4-1 oggi il Milan nel derby che permette alle nerazzurro di consolidare il quarto posto allontanando proprio le rossonere. Al termine dell'incontro, l'allenatrice ha parlato ai microfoni dei giornalisti presenti in zona mista: "Vincere è meraviglioso, ci rende felici. La cosa che mi rende più felice è l'atteggiamento diverso e l'applicazione in campo, abbiamo dimostrato di volere fortemente questo risultato. C'erano ragazze fuori, ma chi si è fatta trovare pronta è stata brava. Infortunio Karchouni? Vedremo in settimana, lo staff medico farà di tutto per darci risposte. Chawinga? E' forte, sposta gli equilibri, inutile girarci intorno: è la più forte della squadra.