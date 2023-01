L’Inter Women stravince il derby: 4-1 al Milan, nerazzurre a -2 dal secondo posto

Dopo il poker vincente nella sfida di andata, l'Inter di Rita Guarino sfida nuovamente il Milan nel match valido per la 15ª giornata di campionato. Derby e scontro diretto per le nerazzurre, che scendono in campo con Durante tra i pali, Fördős e Alborghetti al centro della difesa, Mihashi e Santi in mediana e Polli riferimento offensivo. Ottimo l'approccio alla gara dell'Inter, aggressiva e cinica nel trovare il vantaggio alla prima occasione utile del match.