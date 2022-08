FCIN1908 / Giovanili Inter, ecco Kouadio: contratto già firmato. Oggi primo allenamento

Yvan Kouadio è ufficialmente un nuovo giocatore dell'Inter, come anticipato due mesi fa da Fcinter1908. Il giocatore, prelevato dal Paris FC, ha infatti firmato un contratto da giovane di serie, e verrà aggregato alla formazione U17 allenata da Tiziano Polenghi. Francese, origini ivoriane, nella giornata di oggi ha sostenuto il primo allenamento con i nuovi compagni. Promettente terzino sinistro classe 2006 di origine ivoriana, Kouadio è già ben strutturato fisicamente (187 centimetri di altezza). Un rinforzo importante per l'U17 in vista della nuova stagione.