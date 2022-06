FCIN1908 / Giovanili Inter, preso Kouadio: contratto già firmato, arriva lunedì

I nerazzurri si assicurano le prestazioni del giovane terzino sinistro classe 2006, proveniente dal Paris FC

Primo arrivo per il settore giovanile dell'Inter: il club nerazzurro si è assicurato le prestazioni di Yvan Kouadio Maye, terzino sinistro classe 2006 prelevato dal Paris FC. Francese, di origine ivoriana, già ben strutturato fisicamente (187 centimetri di altezza): come appreso da Fcinter1908, il giocatore ha firmato un contratto da giovane di serie e lunedì arriverà a Milano. Titolare nella rappresentativa regionale di Parigi, ha già partecipato a uno stage della Nazionale francese Under 16. A curare il suo sbarco in Italia è stato l'agente Fabio Sommella, che ha già portato negli ultimi anni a Interello i centrocampisti Attys (2001) e Kamate (2004).