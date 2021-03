Primavera, Giudice Sportivo: Inter, uno squalificato. Salterà la Samporia

Uno squalificato in casa Inter in vista della prossima sfida di campionato contro la Sampdoria: le decisioni del Giudice Sportivo

Uno squalificato nell' Inter Primavera in vista della prossima sfida di campionato. Attraverso il comunicato pubblicato sul sito della Lega Serie A si apprende la decisione del Giudice Sportivo di fermare per un turno il centrocampista nerazzurro Mattia Sangalli .

Il 19enne è stato espulso per somma di ammonizione nell'ultima gara contro l'Atalanta e non ci sarà contro la Sampdoria. Prima sanzione per l'altro ammonito dei nerazzurri contro gli orobici, Andrea Moretti.