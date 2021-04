Inter-Schalke 2-5, Sarpei: “Indimenticabile, abbiamo sorpreso tutti. Nello spogliatoio…”

Esattamente dieci anni fa, lo Schalke 04 approdava in semifinale di Champions League dopo aver battuto l'Inter. L'ex giocatore ricorda quel quarto di finale

Esattamente dieci anni fa, lo Schalke 04 approdava in semifinale di Champions League dopo aver battuto l'Inter : 5-2 a San Siro e 2-1 al ritorno. In una lunga intervista a Kicker, Hans Sarpei ricorda quel quarto di finale. "Ottima partita! Allora abbiamo sorpreso tutti. Un match che non dimenticherò mai. il gol di Stankovic? Dannazione! Abbiamo subito un gol così presto, fuori casa. Ma la nostra squadra non si è abbattuta, ci siamo detti: 'Dai, adesso o mai più. Dobbiamo batterli'. Fare il 2-2 poco prima dell'intervallo è stato molto, molto importante, nello spogliatoio ci siamo detti questo: 'Loro sono vulnerabili, possiamo batterli'. Abbiamo avuto di nuovo coraggio, il 2-2 era un buon risultato per noi".

"Ma abbiamo segnato solo i gol al momento giusto. Difficile anche per l'Inter. Abbiamo avuto la possibilità di segnare 6-2. In partita ero anche infastidito dal fatto che non l'abbiamo fatto perché sarebbe stato ancora più devastante per l'Inter, quindi i milanesi non avrebbero avuto alcuna speranza. Abbiamo avuto la possibilità di segnare 6-2. In partita ero anche infastidito dal fatto che non avessimo fatto un altro gol perché sarebbe stato ancora più devastante per l'Inter, a quel punto i milanesi non avrebbero avuto alcuna speranza. Il ritorno? Non avevamo paura. Sapevamo che non dovevamo rilassarci. Ecco perché al ritorno abbiamo avuto il giusto atteggiamento: volevamo vincere anche in casa".