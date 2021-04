Inter, conferme su Maksimovic: Marotta e Ausilio attendono, tre le alternative

Il difensore serbo non rinnoverà il suo contratto in scadenza a giugno con il Napoli: nerazzurri in prima fila

Fabio Alampi

In attesa di conoscere i prossimi sviluppi societari, la dirigenza dell'Inter continua a programmare la prossima campagna acquisti: Marotta e Ausilio si stanno guardando intorno in cerca di occasioni che possano rinforzare la rosa a disposizione di Antonio Conte. Uno degli obiettivi dei nerazzurri è un difensore che possa puntellare un reparto che, con ogni probabilità, a fine stagione perderà Ranocchia e Kolarov, entrambi in scadenza di contratto: il nome forte, secondo Tuttosport, è quello di Nikola Maksimovic, centrale serbo classe '91 del Napoli.

Conferme su Maksimovic

"Giungono conferme sull'interesse per Nikola Maksimovic, 29enne centrale serbo del Napoli in scadenza di contratto. [...] Maksimovic, assistito da Fabio Ramadani, potente agente che segue anche Handanovic e ha concluso negli anni molti affari con il club nerazzurro, è un elemento che potrebbe risolvere da solo il ruolo di vice Skriniar o De Vrij, potendo agire sia da centrale destro che come guida della difesa. Non rinnoverà col Napoli e per firmare chiede un contratto da 2.5/3 milioni (rispetto all’1.2 percepito in azzurro)".

Le alternative

"Maksimovic oggi è in prima fila, ma non è l'unica opzione, anche perché Marotta e Ausilio, essendo di fatto bloccati, potrebbero essere superati nelle prossime settimane da altre società interessate (alcune squadre della Premier e la Roma). Per questo rimangono sul taccuino altri profili in scadenza come il franco-algerino Aissa Mandi ('91, Betis), il tedesco Shkodran Mustafi ('92, Schalke 04) e l'austriaco Aleksandar Dragovic ('91, Bayer Leverkusen)".