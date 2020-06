Serie A femminile, play-off e play-out in caso di nuovo stop? Comunicato delle calciatrici

Di discuterà anche di soluzioni alternative per un’eventuale nuovo stop del calcio durante il Consiglio Federale di oggi. E su quanto si sta ipotizzando, cioè play-off e play-out anche per la Serie A femminile, le calciatrici hanno scritto un comunicato:

Apprendiamo la proposta di terminare il campionato con una formula ridotta di play-off e play-out che coinvolgerebbe solo 6 su 12 squadre. Non la condividiamo perché non vediamo come possa essere tutelato il merito sportivo con una modalità di gioco che non garantirebbe la vera equità, a nostro avviso. Le calciatrici pensano: o scendiamo tutte in campo o nessuna.

(Fonte: SS24)