CorSera – Ecco come funzionerebbe l’algoritmo della FIGC. I club avevano chiesto…

L’algoritmo di cui ha parlato Gravina potrebbe definire il vincitore del prossimo campionato in caso fosse necessario un nuovo post. Se ne è parlato nelle scorse ore a Roma in un incontro tra i vertici della Federazione. Per la scelta di chi andrà in Coppa e chi meno i club volevano come criterio la semplice media punti. La FIGC invece propone che si decida il vincitore in base alla media ponderata: “ai punti già ottenuti dalle singole squadre si aggiungerebbe la media punti casalinga e quella in trasferta”, spiega il Corriere della Sera. Non si terrebbe conto dei gol segnati o subiti. “Se non si arriva in fondo, bisogna cristallizzare la classifica, senza assegnare lo scudetto, ma decidendo le squadre che andranno in Europa e quelle che invece retrocederanno in B”, si legge sullo stesso giornale.

(Fonte: corriere.it)