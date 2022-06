Inter, nessun dubbio sulla promozione di Valentin Carboni. GdS: “Con lui anche…”

Ormai è certo: Valentin Carboni farà parte della rosa della prima squadra dell'Inter 2022/23. Il gioiellino argentino, classe 2005, dopo aver brillato da sotto età con la Primavera nerazzurra verrà ulteriormente promosso, e sarà messo a disposizione di Simone Inzaghi. Un discorso che, come scrive La Gazzetta dello Sport, non riguarderà solamente lui: "Due pedine, delle 25, saranno sostituite da giovani: in prima squadra andrà di sicuro aggregato Valentin Carboni, con lui pure un altro reduce dallo scudetto Primavera".