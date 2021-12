Abraham, polemica per il cartellino giallo: “Ho subito io il fallo, vergognoso”

Lo sfogo dell'attaccante per il cartellino giallo rimediato contro il Bologna e che gli farà saltare la gara con l'Inter

Roma-Inter perde uno dei suoi protagonisti. Tammy Abraham salterà la gara coi nerazzurri a causa del cartellino giallo rimediato nella gara che i giallorossi hanno perso contro il Bologna. L'attaccante inglese, che era diffidato, non ha preso per niente bene l'ammonizione e su Twitter sfoga tutta la sua rabbia: "Cartellino giallo per questo e perderò la prossima partita... quando sono stato io a subire un blocco e il fallo. Assolutamente vergognoso".