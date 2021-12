Roma, che tegola per Mourinho: Abraham ammonito, era diffidato. Salterà l’Inter

Josè Mourinho e l'Inter si sfideranno sabato pomeriggio allo stadio Olimpico. Una partita affascinante per tutto il carico emozionale

Josè Mourinho e l'Inter si sfideranno sabato pomeriggio allo stadio Olimpico. Una partita affascinante per tutto il carico emozionale che si porta con sé, ma anche molto importante per le ambizioni delle due squadre.

Una partita che si preannuncia complicata, nel reparto d'attacco, per il tecnico giallorosso. Oltre all'assenza di Pellegrini, out per infortunio, Mou dovrà fare a meno anche di Tammy Abraham che, diffidato, è stato ammonito durante la partita tra Bologna e Roma. Un forfait pesante per lo Special One.