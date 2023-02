Adriano, il compleanno esagerato scatena la ex moglie: “Voglio i documenti del divorzio”

L'ex giocatore dell'Inter si è regalato una festa su uno yacht con gli amici e una splendida modella: la ex moglie non ha gradito

Adriano e Micaela Mesquita si sono sposati alla fine dell'anno scorso e dopo appena un mese si sono separati. Il motivo? L'ex giocatore dell'Inter, in occasione dei Mondiali, era letteralmente scomparso con gli amici per 24 ore per assistere alla partita Svizzera-Brasile . Un comportamento che aveva fatto infuriare la giovane sposa, facendola riflettere sulle intenzioni dell'ex giocatore nerazzurro.

Compleanno esagerato, la ex moglie punge Adriano

Venerdì 17 febbraio Adriano ha compiuto 41 anni e li ha festeggiati a bordo di uno yacht, con bottiglie di champagne da quasi 3.000 euro e in compagnia di una bellissima modella dai capelli rossi di nome Raquel Bastos. L'ex giocatore ha negato di avere una storia con lei: nella didascalia della foto postata ha infatti subito chiarito che si tratta di "un'amica, con tutto il rispetto". L'abbraccio dei due ha provocato l'ironia della ex Micaela: "Ah, che carino! Ti auguro tutta la felicità del mondo. Adriano, mandami i documenti per il divorzio". E poi ancora: “Anche quando siamo lontani, non dimentico mai la data di oggi. Buon compleanno! Possa tu idiota avere tutta la felicità del mondo. Anche se mi hai ferito, ti auguro il meglio". Micaela ha condiviso diverse storie Instagram sull'argomento, tutte pungenti e tutte eliminate dopo non molto.