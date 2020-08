Inter, l’agente di Lazaro incontra Conte: selfie e in bocca al lupo per la gara di stasera

A poche ore da Inter-Shakhtar, l’agente di Valentino Lazaro, Max Hagmayr, ha avuto l’occasione di incontrare Antonio Conte. Selfie e un in bocca al lupo al tecnico nerazzurro per la gara di stasera da parte dell’agente che in questi giorni ha lavorato per trovare una nuova squadra al suo assistito. Come riportato da FcInter1908, l’austriaco vestirà la maglia del Borussia Moenchengladbach, l’affare è in fase molto avanzata e la giornata di domani potrebbe essere decisiva per la definizione della trattativa.