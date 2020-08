FCIN1908 – Lazaro sempre più vicino al Moenchengladbach. Domani giornata importante

Lazaro è sempre più vicino a un ritorno in Bundesliga. L’Inter lo ha prelevato la scorsa estate dall’Hertha Berlino e poi lo ha girato nella sessione invernale al Newcastle. Dopo l’esperienza in Premier League, non ci sarà un ritorno a Milano per l’esterno austriaco. Nella prossima stagione Valentino Lazaro vestirà la maglia del Borussia Moenchengladbach, secondo quanto raccolto dalla redazione di Fcinter1908 l’affare è in fase molto avanzata e la giornata di domani potrebbe essere decisiva per la definizione della trattativa.

L’austriaco verrà ceduto nuovamente in prestito e nel club tedesco troverà il tecnico Marco Rose che ha avuto ai tempi del Salisburgo e che sta spingendo per il suo arrivo.

(Andrea Della Sala – Daniele Vitiello)