"Papà, stanno mettendo in ordine", ha scritto con ironia la moglie del giocatore interista taggandolo e ridendo perché Lautaro sarà gelosissimo di questo angolo di casa dedicato alle sue vittorie, dalla miniatura della Coppa del Mondo vinta con l'Argentina nel 2022 alla Copa America vinta nel 2024 passando per gli scudetti vinti con l'Inter fino ad arrivare ai premi come miglior giocatore o come capocannoniere della Serie A e ci sono anche le fasce da capitano di alcune partite o i palloni che ricordano sue gare importanti. Il giocatore nerazzurro, che col Verona è rimasto ai box per un'influenza, è con il resto della squadra in attesa della gara di Champions League contro il Lipsianella quale tornerà da titolare e ha ripostato la storia della moglie. Sarà sicuramente felice di vedere i suoi bimbi giocare tra i trofei tanto inseguiti.