Photoshop e…Eto’o. Materazzi, altra frecciata a Ibrahimovic: “Vi sbagliate, se…”

Altra frecciata lanciata tramite i social quella dell'ex difensore nerazzurro nei confronti dello svedese

Continua il botta e risposta tra Marco Materazzi e Zlatan Ibrahimovic. Tutto è iniziato con un'intervista dell'attaccante svedese al Corriere della Sera: "Entrava da dietro per fare male. Con lui avevo un conto aperto da anni. L'ho saldato in un derby". Non si era fatta attendere la risposta dell'ex difensore nerazzurro che sui social aveva postato la foto della Coppa del Mondo e della Champions.