Materazzi, che risposta a Ibra: foto del Coppa del Mondo e della Champions. “Post muto”

Ha generato molte discussioni l'intervista rilasciata da Zlatan Ibrahimovic sull'edizione odierna del Corriere della Sera. In particolare, l'attaccante del Milan ha offerto spunti interessanti nel parlare di Marco Materazzi, prima suo compagno di squadra all'Inter e poi avversario. "Entrava per fare male", le parole dello svedese, che hanno però provocato la pronta risposta di Matrix. Con un post su Instagram, infatti, lo stesso Materazzi ha pubblicato una foto della Coppa del Mondo, vinta nel 2006 con l'Italia, e una della Champions League, alzata al cielo di Madrid con l'Inter. Trofei che Ibra non ha mai vinto nella sua carriera. "Post muto", ha scritto l'ex numero 23 nerazzurro. La sfida continua. Ecco il post: