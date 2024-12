L'Atalanta non ferma la sua corsa, supera il Milan per 2-1, ottiene la nona vittoria consecutiva e con 34 punti sale in testa al campionato

L'Atalanta non ferma la sua corsa, supera il Milan per 2-1, ottiene la nona vittoria consecutiva e con 34 punti sale in testa al campionato scavalcando il Napoli che affronterà domenica in casa la Lazio . Nella sfida giocata al Gewiss Stadium di Bergamo e valida per la 15ma giornata di Serie A vantaggio della Dea con De Ketelaere al 12' e pareggio rossonero con Morata al 22'. Decisiva la rete di Lookman all'87'. La formazione di Gasperini con la nona vittoria consecutiva eguaglia il proprio record risalente al 2020.

Lo sfogo di Fonseca — Nel post partita, però, Fonseca ha attaccato duramente l'arbitro.