Argentina, Lautaro festeggia la vittoria: arrivano i commenti di Zanetti e Hakimi

L'attaccante nerazzurro su Instagram celebra la vittoria della sua Argentina contro la Bolivia

Nella gara delle qualificazioni ai Mondiali di Qatar 2022, l'Argentina ha battuto la Bolivia 3-0. Grande protagonista della gara è stato Leo Messi autore di una tripletta. Buona partita anche per Lautaro Martinez , andato in gol ma poi annullato per fuorigioco.

Su Instagram il Toro non nasconde la sua felicità per la vittoria dell'Albiceleste: "Vittoria importante, 3 punti in più per continuare ad aggiungere. Grazie a tutto il pubblico per il supporto, felice di rivedervi allo stadio". Tra i tanti commenti al post dell'argentino, anche quelli di Zanetti ("Andiamo Lauti") e Hakimi ("Brutale").