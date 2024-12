“La frangia nerazzurra di San Siro non ne vedeva uno da un Inter-Empoli del 2007. In panchina c’era Roberto Mancini, a centrocampo Cambiasso e Stankovic, in avanti Cruz e Recoba, che quel pomeriggio d’aprile beffò Davide Bassi con un gol olimpico mancino. Asllani ha segnato col destro e poi è stato preso d’assalto dai compagni, alzando subito le mani: “È stata solo fortuna”, ha detto dopo la gara. L’ultimo interista a segnare in questo modo era stato Calhanoglu, all’Olimpico contro la Roma. Un faro in tutto e per tutto”, ricorda Gazzetta.